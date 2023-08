XV de France : Galthié se lâche sur le successeur de Ntamack

Thibault Morlain

Coup dur pour le de France, il faudra jouer la Coupe du monde sans Romain Ntamack. Titulaire chez les Bleus au poste de demi d'ouverture, le joueur du Stade Toulousain va énormément manquer à Fabien Galthié. Il faut désormais trouver la solution pour le remplacer. Face à l'Australie, c'est Matthieu Jalibert qui fera la paire avec Antoine Dupont. Galthié a-t-il alors trouvé le remplaçant de Ntamack ? Le sélectionneur du XV de France s'est confié sur le Bordelais.

Répétition générale pour le XV de France avant le match d'ouverture de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande. Ce dimanche, les joueurs de Fabien Galthié affrontent l'Australie. Un choc face à l'une des meilleures nations de l'ovalie. Pour l'occasion, les Bleus se présenteront avec leurs meilleures armes... sauf Romain Ntamack. Victime d'une rupture du ligament croisé, le joueur du Stade Toulousain a dû déclarer forfait pour le Mondial. Face à l'Australie, au poste de demi d'ouverture, c'est Matthieu Jalibert qui sera présent au coup d'envoi. Le nouveau titulaire du poste pour Fabien Galthié ?

« Il est numéro 10, pas numéro 1 »

La question a été posée au sélectionneur du XV de France ce jeudi en conférence de presse. A propos de Matthieu Jalibert, Fabien Galthié a alors lâché : « Jalibert est-il le numéro 1 au poste ? Il est numéro 10, pas numéro 1. Il joue à l'ouverture, pas pilier gauche. Ça fait quatre ans qu'il voyage et joue avec nous. Il a presque 30 sélections. Je considère que l'approche de la 30e sélection est vraiment un cap. Matthieu est en train de passer un cap dans sa croissance, son expérience individuelle et collective. C'est intéressant aussi de voir son parcours. Il a traversé des moments très heureux et d'autres plus complexes liés à la performance et à la blessure, ainsi que des moments de vie en club ».

« On a toujours compté sur lui depuis quatre ans »