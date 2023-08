XV de France : Le successeur de Ntamack pour la Coupe du monde est validé !

Axel Cornic

Gravement blessé au genou, Romain Ntamack ne disputera pas la Coupe du monde, qui ouvrira ses portes le 8 septembre prochain par une affiche de gala entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande. Pour le dernier match de préparation face à l’Australie c’est Matthieu Jalibert qui devrait évoluer à l’ouverture, avec son coéquipier François Cros qui est persuadé de sa réussite.

La charnière qui devait mener le XV de France vers la victoire ne sera pas là à la Coupe du monde. Romain Ntamack a été obligé d déclarer forfait à quelques semaines de la compétition et tout le monde se demande désormais qui va accompagner Antoine Dupont entre Matthieu Jalibert et Antoine Hastoy.

« Il faut arrêter d’être dans la comparaison, ce sont deux joueurs différents qui jouent le même poste avec leurs qualités »

Le Rochelais était titulaire face aux Fidji et c’est désormais au tour de son homologue bordelais de débuter la rencontre, avec le dernier test avant le Mondial face à l’Australie. Coéquipier de Romain Ntamack en club, François Cros assure que ça ne va pas changer grand-chose. « Forcément que ça change de Romain, mais ce n’est pas parce que ça change que c’est mieux ou moins bien » a expliqué le troisième-ligne du XV de France, au micro de RMC Sport . « C’est un joueur très créatif avec le ballon, il aime attaquer et apporter le danger. Il faut arrêter d’être dans la comparaison, ce sont deux joueurs différents qui jouent le même poste avec leurs qualités ».

« Je ne pense pas que ça modifie le système de jeu »