XV de France : « Personne ne peut remplacer Romain Ntamack !»

Malgré la tristesse de constater que Romain Ntamack ne pourra pas disputer la Coupe du monde, Didier Lacroix reste persuadé que son joueur va vivre cette Coupe du monde d’une manière ou d’une autre. Le président du Stade Toulousain rappelle également que Romain Ntamack est difficilement remplaçable.

A l’heure de dresser le bilan de la saison dernière, et la projection vers une saison 2023-2024 très particulière pour le Stade Toulousain, Didier Lacroix se souvient de cette soirée magique du 17 juin au Stade de France et de son dénouement. " Cette finale, c’était un moment magique , rappelle le président du Stade Toulousain. Et c'était aussi une consécration pour un gamin du club. Bien malheureusement, on n’avait pas imaginé que juste après une si belle page de l’histoire, Romain Ntamack allait rencontrer quelques problèmes, et se verrait empêché de poursuivre l’objectif que l’on a essayé d’accompagner modestement depuis quatre ans dans ce club ". La pensée est pour Romain Ntamack, privé de Coupe du monde à cause d’une blessure au genou contracté contre l’Ecosse avec le XV de France.

Pour Didier Lacroix, c’est plus qu’une simple absence pour les Bleus en Coupe du monde. Car Romain Ntamack sera aussi indisponible pendant plusieurs mois pour le Stade Toulousain. La question de le remplacer rapidement par un joker médical est donc à l’ordre du jour. " Romain Ntamack est en arrêt de travail, il n’est donc plus joueur de la Coupe du monde , explique Didier Lacroix. Néanmoins on peut prendre un joker médical. La décision n’est pas prise. La seule décision prise, c’est d’être particulièrement attentifs, en adaptation et en souplesse, à ce qui se passe chez les différentes nations. Qui est sélectionné, qui peut venir... Non pas pour remplacer Romain Ntamack. Parce qu’on ne remplace pas Romain Ntamack au Stade Toulousain. Tu ne peux pas trouver un gamin qui est né au Stade, qui a fait toute son école de rugby au Stade, qui est attaché comme personne à son club, et qui a son talent. Donc le remplaçant de Romain Ntamack, il n’existe pas. Mais il y a une organisation collective qui peut intégrer un élément de plus ".

" Romain a soufflé un peu , raconte Didier Lacroix au moment de donner des nouvelles de son demi d’ouverture. I l est resté à Capbreton car il a la chance de posséder une maison là-bas. Et il est revenu cette semaine. Il a rencontré le chirurgien. Il a décidé de la bonne période pour se faire opérer. Ce sera rapide. On trace la route qu’il va utiliser derrière. Il est important de lui permettre d’accéder à l’ensemble des soins nécessaires, mais aussi de savoir comment il veut vivre cette Coupe du monde. On en parlera avec lui. Des déplacements, des risques qui peuvent peser sur son genou, de la nécessité de se reposer. Mais il n’en demeure pas moins que je n’imagine pas qu’il soit totalement absent de cette Coupe du monde. Pour plein de raisons. Pour les dégâts collatéraux à termes qu’il pourrait y avoir, psychologique ou psychique. Des opportunités qui vont aussi se présenter pour lui. A conjuguer avec sa priorité qui est de se soigner et de revenir sur les terrains ". Possible donc que Romain Ntamack soit présent en tribune, loges ou presse, à chaque match des Bleus durant cette Coupe du monde.

