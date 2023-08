XV de France : Cadre de Galthié, il prévient les All Blacks

Axel Cornic

La date fatidique du 8 septembre avance à grands pas. Ce dimanche le XV de France disputera son dernier match de préparation face à l’Australie, avant de totalement se tourner vers la grande ouverture de la Coupe du monde, avec le choc annoncé contre la Nouvelle-Zélande. Une date que Uini Atonio semble avoir marqué sur son calendrier !

Les matchs de préparation vont se termine ce week-end, avec le XV de France qui va accueillir l’Australie au Stade de France avec une équipe qui pourrait bien se rapprocher du XV titulaire que l’on verra à la Coupe du Monde. On y retrouvera notamment Antoine Dupont ou encore Grégory Alldritt, qui vont avoir à cœur de terminer la préparation sur une bonne note.

Une préparation en dents de scie ?

Car on ne peut pas dire que ce mois d’aout a été parfait pour le XV de France ! La défaite face à l’Ecosse lors du premier match a en effet soulevé beaucoup d’interrogation, même si l’équipe alignée avait été grandement modifiée. Il y a ensuite eu la blessure de Romain Ntamack et de Cyril Baille qui ont jeté un grand froid sur la préparation du XV de France, sans parler des nombreux débats qui en ont découlé.

« Ce n’est pas aujourd’hui qu’il faut être en forme, c’est le 8 septembre »