Mercato : «La décision est prise», l’OM va être fixé pour cet entraîneur !

Hugo Chirossel

Toujours en quête de son prochain entraîneur, l’OM a jeté son dévolu sur Paulo Fonseca, mais Habib Beye fait également partie de la short-list de Pablo Longoria et Medhi Benatia. Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche, l’actuel entraîneur du Red Star, où il arrive à la fin de son contrat, a laissé entendre qu’il avait tranché à propos de son avenir.

Comme indiqué par Le 10 Sport , l’OM ne lâche pas Paulo Fonseca. Déjà contacté l’année dernière après le départ d’Igor Tudor, le technicien portugais est la priorité de Marseille pour devenir son prochain entraîneur. Mais les dirigeants marseillais explorent d’autres pistes et selon nos informations, Habib Beye figure lui aussi sur leur short-list.

Mercato : Annoncé à l’OM, il se lâche sur son avenir https://t.co/nS2Wi2zQJY pic.twitter.com/st6gAckXiy — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

«Une communication qui sera faite dans ce sens en milieu de semaine»

Alors qu’il vient d’être sacré champion de National avec le Red Star, Habib Beye a récemment déclaré qu’il se demandait s’il n’était pas temps pour lui d’entraîner au plus haut niveau. L’ancien joueur de l’OM, qui arrive au terme de son contrat, est toujours consultant pour Canal+ et s’est exprimé sur son avenir ce dimanche sur le plateau du Canal Football Club : « Je suis sous contrat jusqu’au 30 juin. Je rencontre mes dirigeants en début de semaine et il y aura une communication qui sera faite dans ce sens en milieu de semaine. Aujourd’hui, j’ai presque tous les éléments, voire tous les éléments pour prendre une décision. Je dirais qu’elle est même plus ou moins prise . »

«Normalement, la décision est prise»