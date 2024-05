Mercato : Le PSG veut refaire le coup, la guerre est déclarée !

Thomas Bourseau

Comme ce fut le cas avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le Paris Saint-Germain aurait la ferme intention de continuer à renforcer son effectif avec des jeunes pépites brésiliennes. Luis Campos en pincerait pour Estevão Willian (17 ans). Mais le Real Madrid et le FC Barcelone, pour ne citer qu’eux, ajouteraient leur grain de sel.

Cet hiver, Luis Campos a usé de son réseau au Brésil afin de mettre la main sur deux talents de demain. À commencer par Lucas Beraldo (20 ans) qui a débarqué de Sao Paulo et qui évolue régulièrement dans le onze de départ de Luis Enrique en défense au PSG. Pour ce qui est de Gabriel Moscardo, le milieu offensif de 18 ans a dans la foulée fait son retour en prêt aux Corinthians.

Le PSG s’est renseigné pour Estevão Willian

Le conseiller football du PSG a déjà par le passé tenté d’attirer des talents brésiliens au Paris Saint-Germain comme Endrick, Andrey Santos ou encore Vitor Roque, partis au Real Madrid, Chelsea et au FC Barcelone. Cette fois-ci, c’est Estevão Willian, milieu de terrain de 17 ans qui figure dans les petits papiers de Campos selon Goal Brésil. Une prise de renseignements aurait été prise par le PSG à Palmeiras pour un transfert de « Messinho » à l’été 2025, soit à son 18ème anniversaire.

Les grands d’Europe prêts à faire de l’ombre au PSG ?