Gasset - OM : Longoria a trouvé le profil parfait ?

Axel Cornic

Après Marcelino et Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset devrait également quitter l’Olympique de Marseille, qui devra donc se trouver un nouvel entraineur. Selon nos informations le président Pablo Longoria vise Paulo Fonseca, avec Habib Beye qui pourrait être le plan B, mais à l’étranger une autre piste prend de l’ampleur.

C’est une situation qu’on connait bien à l’OM. Avec quatre entraineurs en moins d’un an, Pablo Longoria n’a pas chômé et il est déjà au travail pour en trouver un cinquième, puisque Jean-Louis Gasset ne devrait pas rester en place. Le casting est donc ouvert et on connait déjà les favoris.

OM : L’incroyable prédiction d’Emmanuel Macron https://t.co/ffnuG6Jrzp pic.twitter.com/ObkgZIPBVv — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

Le rêve Fonseca

Dès le 10 avril dernier, nous vous avons révélé sur le10sport.com que la grande priorité de Longoria est Paulo Fonseca, dont le contrat avec le LOSC se termine le 30 juin prochain. Mais le Portugais est très convoité et selon nos informations, l’OM a déjà préparé un plan B en cas d’échec avec la piste menant à Habib Beye, lui aussi en fin de contrat et tout récemment champion de National avec le Red Star.

Pourquoi pas Conceição ?

Il y aurait également un ancien de Ligue 1 dans le viseur de Pablo Longoria, avec Sérgio Conceição. Au FC Porto depuis sept saisons, l’ancien du FC Nantes a récemment prolongé son contrat mais les élections présidentielles et la nomination d’André Villas-Boas pourraient bien tout changer pour son avenir. Les deux hommes ne seraient vraisemblablement pas sur la même longueur d’ondes et Conceição pourrait donc être poussé vers la sortie.

L’entraineur qu'il faut à Longoria