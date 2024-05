Mercato - PSG : Mbappé s'en va, cette star annonce du lourd

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine. Et à en croire Robert Lewandowski, le PSG devrait continuer à être performant après le départ de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé ne va plus faire long feu au PSG. Engagé jusqu'au 30 juin, le numéro 7 rouge et bleu a décidé de claquer la porte du Parc des Princes cet été.

Lewandowski annonce une bonne nouvelle au PSG

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid, à moins d'un énorme retournement de situation. Malgré tout, le PSG ne devrait pas le vivre trop mal. Du moins, c'est ce que pense Robert Lewandowski, actuel numéro 9 du FC Barcelone.

«Le PSG a le futur devant lui, même si Kylian s’en va»