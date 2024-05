La «génération dorée» de l’OM annonce du lourd !

Hugo Chirossel

Samedi, les U19 de l’OM ont obtenu leur ticket pour la finale de la coupe Gambardella en s’imposant face au Stade de Reims (0-2). Une performance saluée par Medhi Benatia, qui a qualifié cette génération de dorée. Les Minots sont également assurés de disputer la demi-finale de leur championnat et comme l’a confié leur capitaine Paolo Trigano, ils comptent remporter les deux compétitions.

En attendant l’issue de sa double confrontation face à l’Atalanta Bergame en demi-finale de la Ligue Europa, les U19 de l'OM disputeront quant à eux la finale de la coupe Gambardella. Samedi, les jeunes joueurs de Marseille ont obtenu leur qualification en s’imposant face au Stade de Reims (0-2).

«Cette génération, elle est un peu dorée»

Une fierté pour Medhi Benatia, présent pour assister à la victoire des U19 de l’OM. Le conseiller sportif du club a notamment mis en avant le travail du centre de formation : « Je pense qu’il y a une belle continuité dans le travail, parce que même en dessous, ça bosse aussi très bien. Cette génération, elle est un peu dorée, ils ont pas mal d’internationaux, c’est qu’il y a du talent, de la qualité . » Une équipe qui est également qualifiée pour les demi-finales de son championnat.

«On va jouer les deux compétitions à fond»