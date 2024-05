OM : «Dur à vivre», un joueur balance sur son calvaire

Arnaud De Kanel

La saison a été semée d'embûches pour l'OM. Entre des performances en dents de scie et des tensions en interne, le club phocéen a traversé une période tumultueuse. De multiples changements d'entraineurs ont eu lieu sans véritable amélioration. Dans l'ensemble, tout cela a été compliqué à vivre pour Jonathan Clauss.

Jonathan Clauss s'en rappellera de cette saison 2023-2024. Pour sa deuxième année dans la cité phocéenne, l'ancien joueur du RC Lens. goûté à la vraie instabilité de l'OM avec des résultats décevants, la fronde des supporters et quatre coachs différents.

«C’est la saison la plus dure et la plus passionnante à la fois»

A titre personnel, Jonathan Clauss avait même été descendu publiquement par Medhi Benatia et les dirigeants avaient tenté de le vendre en janvier. Il a ensuite connu plusieurs blessures qui l'ont stoppé net et qui ne lui ont pas permis d'enchainer. Bref, cette saison n'aura vraiment pas été de tout repos pour le joueur de l'OM.

«C’est dur à vivre»