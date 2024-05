OM : «Énorme», Benatia jubile après l’exploit

Arnaud De Kanel

C'est un évènement. Tombeur du Stade de Reims samedi après-midi, l'OM s'est brillamment qualifié pour la troisième finale de Coupe Gambardella de son histoire. Une performance historique qui démontre la qualité du centre de formation. Présent en Champagne, Medhi Benatia a fait part de sa joie suite à cet exploit.

Exploit pour l'OM ! Héroïques lors des tours précédents, les minots ont remis ça ce samedi en allant battre le Stade de Reims sur sa pelouse. Vainqueurs 2 buts à 0, ils ont donc décroché leur billet pour la finale, ce qui n'est pas pour déplaire à Medhi Benatia, bien au contraire.

Mercato : Un buteur refuse un transfert XXL et choisit l’OM https://t.co/hbwliTtdy0 pic.twitter.com/zecRRNzfDb — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

«Ça met vraiment en valeur le club»

« C’est énorme parce que ça prouve le boulot qui est fait derrière. On l’a souvent répété, pour le président c’est quelque chose de très important. On le voit aussi à travers l’équipe première, cette année, pas mal de joueurs nous ont rendu de grands services, et ça va continuer. C’est quelque chose de très important pour moi, l’avenir. Voir qu’il y a des petits sur qui on peut s’appuyer, qui ont répondu présent, qui font une super saison et qui, en plus, vont aller jouer une finale, ça met vraiment en valeur le club », a déclaré l'ancien international marocain pour La Provence . Les dirigeants de l'OM sont fiers de cette équipe.

«C’est une équipe qui m’a rendu fier, et je tenais à leur dire au nom du président»