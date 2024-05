L’OM sort du silence sur ce gros départ

Hugo Chirossel

Directeur financier à son arrivée en mars 2022, puis directeur général depuis l’automne dernier, Stéphane Tessier va quitter l’OM à la fin de la saison. Un départ qui s’explique par des soucis familiaux qui l’ont éloigné de Marseille ces derniers temps, mais surtout par ses relations avec Pablo Longoria qui se sont fortement refroidies. Dans ces conditions, repartir pour une saison supplémentaire n’était pas possible, comme l’a expliqué une source au sein du club.

Après Javier Ribalta, David Friio, puis Pedro Iriondo, qui ont quitté le club au cours de cette saison, un autre dirigeant de l’OM va lui aussi s’en aller. Comme indiqué par La Provence et RMC Sport , Stéphane Tessier vit ses dernières semaines à Marseille. Arrivé en mars 2022 en tant que directeur financier, l’ancien de l’ASSE était devenu directeur général en automne dernier, après la crise du mois de septembre provoquée par la réunion houleuse avec les représentants des groupes de supporters.

OM : Benatia a provoqué un clash https://t.co/4HahgjtqUS pic.twitter.com/vq4iv60GiP — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

« On ne va pas se mentir, ça n’est plus le grand amour »

Un temps proches, les relations entre Pablo Longoria et Stéphane Tessier, annoncé comme son potentiel successeur, s’étaient fortement refroidies ces derniers temps. « On ne va pas se mentir, ça n’est plus le grand amour. Alors que ça l’a été », a déclaré une source au sein de l’OM à l’ AFP . Cette même source a ajouté que la décision du départ de Stéphane Tessier a été prise « de façon collégiale » et qu’elle a été validée l’actionnaire du club, Frank McCourt.

« Il n’était pas possible de repartir sur une saison comme ça »