Départ annoncé à l’OM, McCourt a tranché pour Longoria !

Arnaud De Kanel

Même sans jouer, son match étant reporté afin de préparer au mieux le match retour de Ligue Europa, l'OM fait parler de lui pour la simple et bonne raison que son directeur général Stéphane Tessier est annoncé partant depuis vendredi soir. De quoi pousser Frank McCourt à prendre une décision concernant l'avenir de Pablo Longoria.

Ça bouge à Marseille ! En attendant de se déplacer à Bergame jeudi soir pour tenter de décrocher son billet pour la finale de la Ligue Europa, l'OM se prépare à une nouvelle révolution. Cette fois-ci, cela ne concerne pas les joueurs mais plutôt un dirigeant.

Mercato - OM : La presse italienne confirme pour le prochain entraîneur https://t.co/1s45KzskVU pic.twitter.com/ZrIJqNGE1k — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

Tessier va quitter l'OM

Comme indiqué par La Provence vendredi soir et confirmé dans la foulée par RMC Sport , Stéphane Tessier va bel et bien quitter l'OM en fin de saison. L'ancien dirigeant de l'ASSE avait pourtant pris du pouvoir et tout portait à croire qu'il succéderait à Pablo Longoria à la tête du club phocéen. Mais il n'en sera pas ainsi.

McCourt va conserver Longoria