Il a fait vivre l’enfer à l’OM ?

Arrivé en mars 2022, Stéphane Tessier va partir de l’OM. Le directeur général du club quittera ses fonctions à la fin de la saison, en raison de tensions avec Pablo Longoria. Un départ qui serait vécu comme un soulagement en interne. Plusieurs salariés auraient envisagé de s’en aller s’il était maintenu.

Annoncé comme potentiel successeur de Pablo Longoria, Stéphane Tessier va finalement quitter l’OM. Arrivé en 2022 en tant que directeur financier, l’ancien de l’ASSE avait pris du galon en octobre dernier après la crise institutionnelle traversée par le club, dont il est désormais le directeur général.

Des tensions entre Tessier et Longoria

Plus pour longtemps, puisque comme indiqué par La Provence et RMC Sport , Stéphane Tessier quittera ses fonctions à la fin de la saison. Un départ qui renforce un peu plus la position de Pablo Longoria, annoncé sur le départ ces derniers mois, mais qui est désormais plus que jamais déterminé à poursuivre sa mission à l’OM.

