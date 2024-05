OM : Longoria fait une grande annonce en privé

Hugo Chirossel

Alors que Stéphane Tessier, directeur général du club, va s’en aller à la fin de la saison, Pablo Longoria quant à lui va bien rester à l’OM. Ce samedi, l’entourage de Frank McCourt a pris la parole pour apporter son soutien au dirigeant espagnol. Après avoir traversé une période compliquée, le président de Marseille se dit déterminé à poursuivre sa mission.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Pablo Longoria, président de l’OM depuis février 2021, est annoncé sur le départ. Le dirigeant espagnol a pensé à s’en aller en septembre dernier, après la réunion houleuse avec les représentants des groupes de supporters et les départs de ses proches collaborateurs, Javier Ribalta et Pedro Iriondo.

McCourt apporte son soutien à Longoria

Ce samedi, auprès de RMC Sport , l’entourage de Frank McCourt, propriétaire de l’OM, a apporté son soutien à Pablo Longoria : « La position de Pablo n’a jamais été remise en cause et son lien ainsi que celui de ses équipes avec McCourt Global est resté fort depuis le départ, il n’y a aucun sujet à ce niveau-là. La confiance est totale, les liens permanents, ancrés vers et pour le club . »

Longoria est « revigoré et plein de vitalité »