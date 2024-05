OM : Gasset a tout changé pour ce renfort surprise

Hugo Chirossel

Après un premier passage raté entre 2020 et 2022, Luis Henrique a fait son retour à l’OM cet hiver, lui qui avait passé les 18 derniers mois en prêt à Botafogo. Si l’on pensait qu’il allait repartir, le Brésilien âgé de 22 ans a finalement été conservé et est l’une des satisfactions de la deuxième partie de saison de Marseille, notamment grâce à Jean-Louis Gasset.

Arrivé en 2020, Luis Henrique a mis du temps avant de lancer son aventure à l’OM. Il faut dire qu’il n’a pas vraiment été très bien accueilli à Marseille, où l’entraîneur de l’époque, André Villas-Boas, attendait plutôt un avant-centre. Il a finalement eu un ailier, qui a inscrit un but et délivré six passes décisives en 49 matchs disputés lors de son premier passage.

Gasset a replacé Luis Henrique

Comme indiqué par L'Équipe , Jean-Louis Gasset a fait le même constat qu’André Villas-Boas, à savoir que Luis Henrique n’était pas un finisseur. L’actuel entraîneur de l’OM a donc replacé le Brésilien de 22 ans en tant que piston et ce dernier a tout de suite dit oui, lui qui était prêt à tout pour jouer à Marseille.

« C'est mon couteau suisse »