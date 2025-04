Mbappé - Real Madrid : Un nouveau clash éclate !

Pierrick Levallet

Arrivé au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a été accueilli comme une rockstar. Depuis, l’international français s’est parfaitement adapté à son nouvel environnement. En revanche, l’un de ses coéquipiers ne fait plus l’unanimité chez les Merengue : Vinicius Jr. Le Brésilien provoquerait même de nouvelles tensions dans le vestiaire.

L’été dernier, Florentino Pérez a bouclé une signature de rêve avec celle de Kylian Mbappé au Real Madrid. L’ancien du PSG a débarqué librement dans la capitale espagnole, et s’est rapidement adapté à son nouvel environnement. L’international français est désormais un joueur clé du onze de Carlo Ancelotti. En revanche, les choses ne se dérouleraient plus vraiment bien pour l’un de ses coéquipiers.

Nouvelles tensions autour de Vinicius Jr au Real Madrid

D’après les informations de Relevo, l’attitude de Vinicius Jr agacerait de plus en plus dans le vestiaire - Kylian Mbappé compris. Cela laisserait notamment apparaître de nouvelles tensions chez les Merengue. Pointé du doigt pour sa forme du moment, l’international brésilien se montre de plus en plus nerveux pendant les matchs.

Ancelotti compte encore sur lui !

Reste maintenant à voir si les choses s’apaiseront au cours des semaines à venir. Carlo Ancelotti le considère toujours comme un élément indispensable, même si Vinicius Jr va parfois à l’encontre de ses consignes. La star de 24 ans a notamment refusé d’être remplacée contre la Real Sociedad ce mardi, provoquant finalement la sortie d’Endrick.