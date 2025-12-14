Transfert à 35M€ : Du lourd est annoncé à l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, l'OM n'a pas hésité à lâcher 35M€ pour recruter Igor Paixao, qui faisait une très belle impression du côté de Feyenoord. L'attaquant brésilien se sait forcément très attendu au vu du grand soutien apporté par les supporters à cette équipe. Mais cette attente ne lui fait pas peur puisqu'il vise les succès avec son nouveau club.

Ailier gauche de 25 ans, Igor Paixao a connu des débuts timides à l'OM avant d'accélérer un peu les choses. Le joueur brésilien présente quand même un bilan assez positif avec 7 buts en 18 rencontres disputées depuis le début de la saison. Mais il peut encore passer un cap et visiblement il a très envie de répondre aux attentes placées en lui.

« Marseille m'a fait confiance et croit en moi, je veux écrire l'histoire ici » Recruté pour 35M€, Igor Paixao est devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club. Le Brésilien ne cache pas ses grandes ambitions et montre un état d'esprit en concordance avec ce que le club semble vouloir proposer cette année. « Marseille m'a fait confiance et croit en moi, je veux écrire l'histoire ici (...) Mon objectif bien sûr c'est d'être un jour champion avec Marseille, marquer et donner du plaisir aux gens » dit-il à Téléfoot.