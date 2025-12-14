Transfert à 35M€ : Du lourd est annoncé à l’OM !

L'été dernier, l'OM n'a pas hésité à lâcher 35M€ pour recruter Igor Paixao, qui faisait une très belle impression du côté de Feyenoord. L'attaquant brésilien se sait forcément très attendu au vu du grand soutien apporté par les supporters à cette équipe. Mais cette attente ne lui fait pas peur puisqu'il vise les succès avec son nouveau club.
Ailier gauche de 25 ans, Igor Paixao a connu des débuts timides à l'OM avant d'accélérer un peu les choses. Le joueur brésilien présente quand même un bilan assez positif avec 7 buts en 18 rencontres disputées depuis le début de la saison. Mais il peut encore passer un cap et visiblement il a très envie de répondre aux attentes placées en lui.
« Marseille m'a fait confiance et croit en moi, je veux écrire l'histoire ici »
Recruté pour 35M€, Igor Paixao est devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club. Le Brésilien ne cache pas ses grandes ambitions et montre un état d'esprit en concordance avec ce que le club semble vouloir proposer cette année. « Marseille m'a fait confiance et croit en moi, je veux écrire l'histoire ici (...) Mon objectif bien sûr c'est d'être un jour champion avec Marseille, marquer et donner du plaisir aux gens » dit-il à Téléfoot.
35M€, Igor Paixao a la pression
Pour s'attacher ses services, l'OM a dû lâcher un gros chèque pour un joueur qui évoluait aux Pays-Bas, un pari qui peut surprendre. Mais Igor Paixao se dit prêt à relever les plus grands défis. « C'est une très grande responsabilité. C'est un montant élevé. Je dois leur rendre sur le terrain. L'OM m'a acheté alors que j'étais blessé alors je suis très reconnaissant envers le club. Il a une très grande histoire et venir à Marseille, c'est fondamental pour moi et ma carrière. La Ligue 1 est forte, je veux en profiter, marquer et donner de la joie aux gens » poursuit-il.