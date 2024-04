Jackpot pour Gasset avec le renfort surprise !

Hugo Chirossel

Alors que l’on pensait qu'il allait repartir, Luis Henrique a finalement été conservé par l’OM cet hiver, après son retour de prêt de Botafogo. Jean-Louis Gasset a rendu hommage au Brésilien jeudi soir, lui qui a été auteur d’une bonne entrée en jeu face au Benfica Lisbonne et qui a en plus inscrit le tir au but décisif qui a qualifié son équipe en demi-finale.

De retour après avoir passé un an et demi en prêt à Botafogo, Luis Henrique est finalement resté à l’OM cet hiver. Ce qui a été une surprise, car tout indiquait que le Brésilien âgé de 22 ans ne serait pas conservé par Marseille, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2025.

« Luis Henrique a été dans les cinq premiers »

En raison des nombreuses blessures, Luis Henrique a plusieurs fois eu l’opportunité de se montrer depuis son retour à l’OM. Parfois critiqué, il a réalisé une très bonne entrée en jeu jeudi soir, lors de la qualification de Marseille pour les demi-finales de la Ligue Europa contre le Benfica Lisbonne (1-0, 4-2 aux t.a.b.). En plus de sa bonne prestation, Luis Henrique a aussi inscrit le tir au but décisif qui a qualifié l’OM.

« C'est mon couteau suisse »