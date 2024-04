Avant le choc, il annonce une catastrophe pour l'OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce jeudi soir, l'OM a rendez-vous avec son destin. Battu lors du quart de finale aller de Ligue Europa par le Benfica (1-2), le club phocéen va tenter d'imiter le PSG et de remonter son retard dans un stade Vélodrome des grands soirs. Mais malgré l'ambiance attendue, Jérôme Rothen ne donne pas cher des chances de l'OM.

Après le PSG, une autre équipe française a la possibilité de se qualifier pour une demi-finale européenne. Encore en course en Ligue Europa, l'OM va devoir remonter un retard d'un but sur sa pelouse, face au Benfica. En difficulté en championnat, la formation marseillaise va tenter de retrouver des couleurs sur la scène européenne.

Mercato : L’OM perd «un homme magnifique» https://t.co/G5LucdKPFj pic.twitter.com/8ZFoDPOiWJ — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

Gasset annonce la couleur

Comme l'a annoncé Jean-Louis Gasset en conférence de presse, l'OM pourra compter sur un Vélodrome chauffé à bloc. « Un but ne suffira pas. On est conscients qu’on peut le faire mais conscients qu’on a un but de retard. Le stade sera en feu mais on doit emmener le public avec nous par notre engagement. Le public fera son travail, à nous d’être à la hauteur et d’être efficaces rapidement » a déclaré le coach de l'OM.

« Je suis pessimiste »