OM : Il annonce un gros coup de Gasset !

Hugo Chirossel

Malgré le nul concédé face à l’Atalanta jeudi soir en demi-finale aller de la Ligue Europa (1-1), l’OM a livré une très bonne prestation qui a de quoi donner l’espoir dans l’optique du match retour. Johann Crochet, spécialiste du football italien pour RMC, a rarement vu l’équipe italienne autant en difficulté en championnat et a validé le plan de jeu mis en place par Jean-Louis Gasset.

L’OM peut avoir des regrets après son match nul face à l’Atalanta jeudi soir (1-1), en demi-finale aller de la Ligue Europa. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont eu les opportunités pour remporter cette rencontre. S’ils n’y sont pas parvenus, ils ont tout de même mis les ingrédients nécessaires, de quoi donner de l’espoir dans l’optique du match retour jeudi prochain.

« J’ai vu assez peu d’équipes en Serie A mettre en difficulté l’Atalanta sur ce plan précis »

Une prestation analysée par Johann Crochet dans l’ After Foot sur RMC : « C’était loin d’être le meilleur match de l’Atalanta, mise en difficulté sur l’intensité et la force dans les duels. J’ai vu beaucoup de bonnes choses du côté de l’OM. J’ai vu assez peu d’équipes en Serie A mettre en difficulté l’Atalanta sur ce plan précis (l'intensité et les duels) », a déclaré le spécialiste du football italien. « C’est très compliqué, notamment sur la vitesse. Il y avait un décalage clair entre tous les joueurs de l’OM et De Roon. Il faudrait peut-être trouver une autre option la semaine prochaine. Tu ne pourras pas te présenter avec cette ligne défensive côté gauche . »

« Le plan de l’OM était très intéressant »