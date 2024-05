«On va partir à la guerre», la grande promesse de l'OM

Alexis Brunet

Cette saison, le PSG et l'OM sont qualifiés en quart de finale de coupe d'Europe. Les Parisiens se sont inclinés face au Borussia Dortmund 1-0, mais les Marseillais ont réussi à obtenir un match nul contre l'Atalanta Bergame, 1-1. Une qualification est donc possible pour le club phocéen, et Chancel Mbemba a prévenu, Marseille ira à la guerre en Italie.

La France peut encore rêver de placer deux représentants en finale de Coupe d'Europe. Pour ce qui est de la Ligue des Champions, le PSG a certes perdu le match aller face au Borussia Dortmund, mais n'accuse qu'un retard d'un but (défaite 1-0), ce qui est largement rattrapable, qui plus est au Parc des Princes. Pour ce qui est de l'OM, la donne est légèrement différente. Le club phocéen a réussi à accrocher l'Atalanta Bergame 1-1, et devra donc réaliser un bon résultat, lors du match retour, en Italie.

«On va partir à la guerre»

À l'extérieur, l'OM ne sera tout de même pas en position favorable, et devra donc résister à la pression du public italien. Cela n'effraie pas Chancel Mbemba. Le défenseur marseillais a prévenu au micro de Canal + , les Marseillais iront à la guerre lors du match retour. « Je dis merci à nos supporters. Parce qu’aujourd'hui, on a encore vu le Vélodrome vibrer. Nous, on s’est donné à fond, on a dominé notre match. Je vais dire à tous les supporteurs : tout est possible, on va partir là-bas, à la guerre. »

Chancel Mbemba a égalisé pour l'OM

L'OM pourra donc compter sur son soldat Chancel Mbemba. Le Congolais a livré une bonne prestation lors de cette demi-finale aller, malgré une gêne récurrente au genou, qui devrait nécessiter une opération en fin de saison. Le défenseur a été buteur contre l'Atalanta Bergame, d'une magnifique frappe à la 20ème minute, qui avait alors permis aux Marseillais de recoller au score.