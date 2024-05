OM : Gasset annonce un renfort surprise !

Hugo Chirossel

Tenu en échec par l’Atalanta jeudi soir en demi-finale aller de la Ligue Europa (1-1), l’OM va avoir une semaine avant de préparer son match retour à Bergame. Ce qui va permettre aux Olympiens de se reposer et aux blessés de se soigner. Jean-Louis Gasset a fait le point sur son effectif et a annoncé le retour de Bamo Meïté.

Après un nul frustrant à domicile jeudi soir lors du match aller (1-1), l’OM a une semaine afin de préparer sa demi-finale retour de Ligue Europa face à l’Atalanta Bergame. Ce qui va permettre à Jean-Louis Gasset de récupérer Samuel Gigot, suspendu, ainsi que Bamo Meïté.

Gasset annonce le retour de Meïté

« On en a ce soir qui débutaient et qui ne pouvaient jouer qu’une heure, que ce soit Clauss ou Sarr. On va récupérer Gigot, qui était suspendu, et Meïté. On va pouvoir avoir un effectif plus conséquent que ces derniers temps », a confié Jean-Louis Gasset au micro de RMC Sport .

Meïté devait être absent jusqu'à la fin de la saison

Le retour de Bamo Meïté est une surprise, car il devait initialement être absent jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur de 22 ans avait été victime d’une grosse entorse de la cheville lors de la dernière trêve internationale à l’entraînement dans un duel avec Luis Henrique, qui lui était retombé dessus. L’OM pourrait donc pouvoir compter sur lui dans l’optique du match retour sur la pelouse de l’Atalanta jeudi prochain.