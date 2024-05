OM : Le clan McCourt sort du silence pour Longoria

Hugo Chirossel

Si son avenir a été remis en question et interroge depuis la crise traversée par le club en septembre dernier, Pablo Longoria est déterminé à rester à l’OM. Et pour ce faire, il peut compter sur le soutien de Frank McCourt. L’entourage de l’homme d’affaires américain a pris la parole ce samedi pour apporter son soutien au président marseillais.

Fragilisé par les départs de Javier Ribalta et de Pedro Iriondo, après la réunion houleuse avec les représentants des groupes de supporters en septembre, et critiqué en raison de certaines erreurs lors des derniers mercatos, Pablo Longoria est annoncé sur le départ depuis plusieurs mois. Mais le président semble bien parti pour rester.

L'OM reçoit une réponse pour son prochain entraîneur https://t.co/0kTrzjeAO5 pic.twitter.com/bzBzT93DuF — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

L’entourage de McCourt apporte son «total soutien» à Longoria

Avec le départ acté de Stéphane Tessier, Pablo Longoria voit sa position renforcée au sein de l’OM. Auprès de RMC Sport , l’entourage de Frank McCourt a pris la parole afin d’apporter son « total soutien » au président du club.

«La position de Pablo n’a jamais été remise en cause»