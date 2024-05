Vente OM : Le verdict tombe pour l’avenir de McCourt !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aux abonnés absents depuis plusieurs mois, Frank McCourt n'a pas jugé nécessaire de se rendre à Marseille ce jeudi afin d'assister à la demi-finale de Ligue Europa entre l'OM et l'Atalanta Bergame. Pour le journaliste Thibaud Vézirian, cette absence est une nouvelle preuve de la vente imminente du club marseillais.

Le prestige de la rencontre n'y fera rien. Frank McCourt ne s'est pas rendu au Vélodrome, ce jeudi soir, pour assister à la demi-finale de Ligue Europa entre l'OM et l'Atalanta Bergame. Selon les informations de La Provence , le propriétaire du club marseillais s'est simplement contenté d'un coup de fil à Pablo Longoria et à Jean-Louis Gasset.

McCourt ne s'est pas rendu à Marseille

McCourt, dont le départ a été réclamé par les supporters marseillais ces derniers jours, aurait, néanmoins prévu de se rendre au sein de la cité phocéenne dans les prochaines semaines afin de faire un point avec Pablo Longoria et son équipe.

« Il est passé à autre chose »