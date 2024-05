Retour surprise à l’OM, il jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 24 avril dernier, Jonathan Clauss fêtait son retour de la meilleure des manières en inscrivant le premier but de son équipe face à l'OGC Nice (2-2). Son premier but au Vélodrome. Revenu d'une blessure à l'ischio-jambier droit, l'international français avait laissé exploser sa joie. Pourtant, il ne s'attendait pas à débuter cette rencontre.

Grosse frayeur pour Jonathan Clauss et l'OM. Le 26 mars dernier, le joueur sortait sur blessure lors de la rencontre entre l'équipe de France et le Chili. Touché à l'ischio-jambier droit, l'arrière droit craignait une longue absence. Finalement, les examens ont révélé une simple lésion, qui s'est, depuis, résorbée. Mais sur le coup, Clauss n'en menait pas large. Il faut dire que le joueur de l'OM est déterminé à participer au prochain Euro.

« Je n’avais jamais connu ça »

« C’est une blessure que je n’avais jamais connue. Forcément c’est inquiétant, surtout lorsque l’on connaît les échéances qui arrivent. J’ai eu peur pour mes objectifs, ma fin de saison, mais aussi l’OM. Car je me suis dit que j’allais rater le Clasico, les matches de Ligue Europa… » a déclaré Clauss lors d'un entretien accordé à Maritima avant la demi-finale aller de Ligue Europa face à l'Atalanta Bergame.

Retour gagnant pour Clauss