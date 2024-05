OM : Benatia a sauvé Longoria ?

Thomas Bourseau

Pablo Longoria ne serait à présent plus lessivé comme il le laissait transparaître à certains moments cette saison. En coulisses, et ce grâce à la présence et au travail de Mehdi Benatia en tant que directeur sportif, le président de l’OM se dit à présent « revigoré » avec une vitalité débordante.

Pablo Longoria est président de l’OM depuis février 2021 dans la foulée de l’envahissement du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus par des supporters mécontents. Depuis, il y a eu des frictions entre les associations de supporters de l’Olympique de Marseille et le comité de direction en septembre dernier. Ce qui a engendré la démission de Marcelino.

Grâce à Benatia, Longoria est «revigoré et plein de vitalité» à l’OM !

Cette saison, le président Pablo Longoria a paru lessivé en conférence de presse ou lors d’une interview avec La Provence dans la continuité du départ de Marcelino. Cependant, en interne et grâce à l’arrivée du directeur sportif Mehdi Benatia qui lui ferait un bien fou, Longoria se dirait « revigoré et plein de vitalité » à Marseille.

L'OM reçoit une réponse pour son prochain entraîneur https://t.co/0kTrzjeAO5 pic.twitter.com/bzBzT93DuF — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

«La position de Pablo n’a jamais été remise en cause»