NBA : Trois transferts pour les Spurs de Victor Wembanyama

Victor Wembanyama a surpassé toutes les attentes lors de sa première saison en NBA. Au point d’accélérer la reconstruction des San Antonio Spurs de manière drastique ? Peut-être. Si la franchise texane décide de passer à la vitesse supérieure dès maintenant, voici trois idées de transferts qui pourraient les aider à franchir un cap.

De nombreux fans des Spurs espèrent un transfert cet été pour trouver une star à associer à Victor Wembanyama. La franchise, qui dispose de nombreux tours de draft et de jeunes prometteurs, est en position idéale pour réaliser un gros coup si elle le décide. Voici trois cibles potentielles pour l’intersaison de San Antonio.

1. Trae Young

Les rumeurs reliant Trae Young et les Spurs ont été un bruit de fond constant cette saison. L’équipe aurait même contacté les Atlanta Hawks avant la trade deadline pour s’informer de la disponibilité du meneur. Parmi les meilleurs tireurs à trois points de la NBA, le triple All-Star pourrait tout changer à l’attaque de San Antonio. Et sa complémentarité avec Victor Wembanyama est évidente.

Young a déjà montré un grand respect pour Wembanyama cette année, mais des doutes subsistent quant à sa capacité à s’intégrer à la culture de la franchise. Très faible en défense et avec une mauvaise réputation en ce qui concerne son comportement, le meneur ne semble pas vraiment correspondre à l’ADN des Spurs. De plus, son prix très élevé pourrait constituer un blocage.

2. Dejounte Murray

À Atlanta, un autre meneur de jeu pourrait intéresser San Antonio. Dejounte Murray apparaît également comme une option plausible et connaît très bien l’organisation, ayant passé les six premières années de sa carrière avec elle avant d’être transféré aux Hawks. Il était très apprécié de ses coéquipiers de l’époque, notamment Keldon Johnson, qui fait toujours partie de l’équipe.

Murray est peut-être moins doué que son coéquipier en attaque, mais il est bien meilleur en défense. Si sa franchise décide de s’en séparer, il pourrait être beaucoup plus accessible — même si les dirigeants ne le braderont probablement pas s’ils négocient avec la franchise qui leur a vendu au prix fort en 2022.

3. Lauri Markkanen

Rien n’indique que le Jazz est prêt à céder Lauri Markkanen, qui est devenu le cœur de leur équipe. Cependant, la saison a été difficile pour Utah, qui a légèrement régressé, et le président Danny Ainge pourrait être tenté de redéfinir ses plans en transférant sa star. Et s’il est disponible, l’ailier finlandais serait une cible idéale pour les Spurs.

Markkanen, qui a été All-Star pour la première fois de sa carrière en 2022-23, affiche une moyenne de 24,5 points et 8,4 rebonds depuis son arrivée au Jazz il y a deux ans. Attaquant formidable et très polyvalent, il élèverait vraiment le niveau de la franchise et constituerait une menace majeure aux côtés de Victor Wembanyama.