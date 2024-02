NBA : Une superstar vers les Spurs pour épauler Victor Wembanyama ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les Spurs auraient essayé de récupérer une superstar à San Antonio cette saison pour se joindre à Victor Wembanyama avant la date limite des échanges de la NBA. Selon The Ringer, la franchise texane se serait renseignée sur Trae Young des Atlanta Hawks. Les rumeurs s’intensifient depuis quelques jours.

Victor Wembanyama et Trae Young dans la même équipe ? Sur le papier, c’est un duo qui fait rêver. En pratique, les San Antonio Spurs auraient essayé de le rendre concrétiser en contactant les Atlanta Hawks avant la date limite des échanges de la NBA cette saison.

Trae Young sur le marché des transferts ?

Howard Beck de The Ringer a rapporté que les Spurs auraient tenté d’acquérir le meneur des Hawks. Le stade de ces discussions n’est pas clair, mais cela montre que San Antonio est prêt à recruter une superstar pour s’associer à Victor Wembanyama et qu’Atlanta est plus ouvert que jamais à un transfert de Trae Young. « Il est disponible » , a déclaré un dirigeant de la Conférence Est à Beck. « Je pense qu’ils aimeraient échanger Trae. » Si c’est le cas, l’équipe de Gregg Popovich pourrait essayer de le recruter cet été.



NBA : Popovich dévoile son plan pour Victor Wembanyama https://t.co/quPZtowlQB pic.twitter.com/y9kOydQfah — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

Avec Victor Wembanyama, un duo complémentaire

Trae Young est dans la deuxième saison d’un contrat de cinq ans pour 215,2 millions de dollars. Alors que les Hawks ont envisagé de se séparer de Dejounte Murray, ils ont également étudié la réciproque : l’idée de transférer leur meilleur joueur, Young, pour vraiment secouer les choses.



Trae Young affiche des moyennes de 26,7 points à 42,7 % de tirs, dont 37,1 % à trois points cette saison, avec 10,9 passes décisives par match. Malgré ses lacunes défensives, il semble être un excellent complément pour Victor Wembanyama, qui pourrait compenser ses erreurs et avec qui le jeu en pick-and-roll et pick-and-pop pourrait être létal. Il n’est pas surprenant que les fans des Spurs soient séduits par cette idée.