NBA : Les Spurs réagissent à la performance de Victor Wembanyama

Victor Wembanyama a réalisé une performance remarquable lundi, en enregistrant un triple-double avec 27 points, 14 rebonds, 10 contres et 5 passes décisives en 29 minutes. Après la victoire des San Antonio Spurs sur les Toronto Raptors (99-122), le Français et son équipe ont réagi à cette ligne de statistiques exceptionnelle.

Victor Wembanyama : « C’était une bonne journée »

Samedi dernier, après une défaite de 20 points contre les Brooklyn Nets (123-103), Victor Wembanyama reconnaissait que cette période constituait « un défi » pour les Spurs. Deux jours plus tard, le Français semblait être de retour à 100 % de ses capacités à Toronto. « Nous nous sentions bien aujourd’hui. Nous avions un bon rythme et avons très bien commencé le match » , a décrit l’intérieur. « Je suppose que c’est ça, la NBA. Nous avons des hauts et des bas en termes de forme. Et aujourd’hui, c’était une bonne journée. »



Wembanyama est entré dans l’histoire de la NBA avec sa performance, devenant le premier joueur depuis Hakeem Olajuwon en 1996 à aligner de tels chiffres. Il est aussi devenu le premier rookie depuis David Robinson, légende de San Antonio, à réaliser un triple-double avec 10 contres. « Mon nom est en bonne compagnie à côté du sien. Et cela compte encore plus parce que c’est la famille, il vient des Spurs » , a souligné le rookie.



Gregg Popovich : « C’est un joueur talentueux dans tous les domaines »

« Il a fait un peu de tout » , a souligné Gregg Popovich, l’entraîneur des Spurs. « Il est évident que c’est un joueur talentueux dans tous les domaines. Il a un grand sens du jeu, et cela se voit de différentes manières, que ce soit dans ses passes, ses décisions, ses contres… peu importe. »



« Ces dernières semaines éprouvantes l’ont affecté » , a rappelé l’entraîneur. « Il se sent probablement un peu mieux maintenant qu’il a surmonté cette épreuve. »

