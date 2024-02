NBA : Tony Parker catégorique au sujet de Draymond Green

Florian Barré

Alors que les derniers mois de Draymond Green ont été marqués par son comportement sur les parquets plutôt que par ses performances intrinsèques, de nombreux observateurs s’évertuent à remettre en cause le cas de l’intérieur des Warriors en NBA. Tout récemment, c’est Tony Parker qui a évalué la carrière du fidèle coéquipier de Stephen Curry et Klay Thompson.

Entre novembre et décembre, Draymond Green a fait la une des médias sportifs à deux reprises. La première fois, c’était pour avoir étranglé violemment le Français des Timberwolves, Rudy Gobert. La seconde fois, c’était pour avoir assené un coup de coude au visage du pivot des Suns, Jusuf Nurkic, lors d’un duel anodin. La NBA aura frappé fort puisqu’en tout, il aura été suspendu 17 matchs à cause de ces deux gestes. Et en plus d’une mise à pied conservatoire, Green a dû essuyer une pluie de critiques.

« Je ne pense pas qu’il aurait eu la même carrière »

Ce dernier a d’ailleurs mal vécu la situation puisqu’il aurait, selon ses dires, pleuré lors d’un rendez-vous avec son coach Steve Kerr, pensé à prendre sa retraite avant d’être dissuadé par le patron de la NBA et fait l’objet de rumeurs de trade. Mais est-il vraiment le joueur qu’il pense être ? Questionné sur le sujet par Stephen Brun, Tony Parker a donné son avis tranché : « J’ai toujours dit qu’avec Stephen Curry, et Klay Thompson à l’époque, tu es tellement obligé de faire des prises à deux sur lui que j’avais l’impression que Draymond jouait à chaque fois à 5 contre 4. À chaque fois, il a le boulevard parce que tu es obligé de porter ton attention sur Steph et il a beaucoup profité de ça. Et donc, moi je ne pense pas qu’il aurait eu la même carrière s’il était dans une autre équipe. »

« J’ai l’impression qu’avec Draymond c’est toujours du 3 contre 2 »