NBA : Draymond Green fait encore parler de lui

Ce week-end, Draymond Green et Jusuf Nurkic se retrouvaient pour la première fois depuis la suspension de 12 matchs reçue par l’intérieur des Warriors suite à un coup envoyé au visage de son homologue des Suns. Alors que le premier a affirmé avoir changé durant sa mise à pied conservatoire, le second a déclaré le contraire après la victoire de Golden State, de nouveau déçu par le comportement de « Day-Day ».

Une altercation en face à face, un échange de railleries, d’innombrables insultes et coups de coude… Le premier affrontement entre l’intérieur des Golden State Warriors, Draymond Green, et le pivot des Phoenix Suns, Jusuf Nurkic, a été aussi intense qu’on pouvait s’y attendre. La dernière fois que les deux hommes s’étaient rencontrés, Green avait frappé Nurkic au visage, ce qui a entraîné une suspension de 12 matchs comprenant des conseils obligatoires. Afin de revenir, la NBA a déclaré que Green « avait franchi des étapes démontrant son engagement à conformer sa conduite aux normes attendues des joueurs de la NBA ».

« Je retire tout ce que j’ai dit »

Nurkic a même déclaré peu après l'incident qu'il souhaitait que son homologue réussisse et qu'il n'avait « aucun mauvais sentiment ni aucune haine à son égard ». Un message bien différent après la défaite des Suns contre les Warriors, au buzzer, samedi soir (113-112) : « Je veux dire, c'est triste. Il n'a rien appris. Ce n'est qu'une question de temps, il va encore frapper quelqu'un d'autre. Je retire tout ce que j'ai dit. Il ne mérite aucune chance. Ses pitreries. Essayez de frapper les gens. Juste des choses qu'il ne devrait pas faire. »

