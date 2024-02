NBA : Un deuxième Français libéré par son équipe

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Frank Ntilikina a été libéré par les Charlotte Hornets ce jeudi. Le membre de l’équipe de France n’a joué que dans cinq matches cette saison, avec une moyenne de 8,6 minutes par match. Son départ est la conséquence des nombreuses transactions réalisées par la franchise de Caroline du Nord à la trade deadline.

Après cinq matches avec les Charlotte Hornets, Frank Ntilikina a été libéré de son contrat. Malgré la promesse d’un rôle important dans la rotation de Steve Clifford à sa signature, les blessures ont empêché le Français de s’imposer au sein de l’équipe.

Victime collatérale des transferts des Hornets

Suite à l’échange de Gordon Hayward avec le Thunder d’Oklahoma City pour Tre Mann, Davis Bertans et Vasilije Micic, les Hornets ont dû faire de la place dans leur effectif. Dans un communiqué, ils ont annoncé avoir coupé Ish Smith, James Bouknight, et Frank Ntilikina. Ils deviendront agents libres et pourront signer avec une nouvelle équipe ce week-end, après avoir passé la période des « waivers ». Le joueur formé à Strasbourg est le deuxième Français à avoir été libéré de son contrat ce jeudi, après Killian Hayes (Detroit Pistons).

NBA : Fin surprenante pour le Français Killian Hayes https://t.co/RdmLZQ0Gqj pic.twitter.com/bFp61TzwNW — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Les blessures l’ont empêché de trouver sa place

Lors de son arrivée, Frank Ntilikina avait un rôle à jouer à Charlotte, en tant que remplaçant de LaMelo Ball. Cependant, ses blessures successives à la jambe et à la hanche l’ont limité à seulement 43 minutes en cinq matches cette saison. « Son absence a été un coup dur pour notre équipe. Je ne sais pas si les gens réalisent à quel point il peut défendre n’importe qui. Il n’y a pas beaucoup de joueurs en NBA qui peuvent défendre LaMelo Ball. Mais à l’entraînement, Frank peut lui donner du fil à retordre » , avait souligné Steve Clifford, l’entraîneur des Hornets, le 13 janvier.

L’expérience n’ayant pas été concluante, la franchise a décidé de tourner la page. De nombreux observateurs avaient évoqué cette saison comme la potentielle « dernière chance » de Ntilikina en NBA. Il doit maintenant trouver où rebondir, que ce soit dans la ligue nord-américaine ou ailleurs, pour continuer sa carrière et préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024.