NBA : Fin surprenante pour le Français Killian Hayes

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Killian Hayes, sélectionné en septième position de la draft 2020 par les Detroit Pistons, a été libéré par son équipe ce jeudi, jour de la trade deadline en NBA. Cette fin abrupte était une surprise pour les observateurs. Le Français sera libre de signer où il le souhaite dans 48 heures.

Dans sa quatrième saison avec les Detroit Pistons, Killian Hayes a été libéré de son contrat. La franchise du Michigan n’a pas trouvé preneur pour son meneur sur le marché des transferts et a préféré mettre un terme direct à leur collaboration.

Killian Hayes libéré par Detroit

Selon les dernières rumeurs, Killian Hayes et son camp espéraient un changement de situation avant la trade deadline de la NBA. Les Pistons ont bien tenté de transférer leur meneur. Cependant, incapables de trouver une contrepartie adéquate, ils ont choisi de le libérer sans recevoir aucune compensation — une surprise pour la plupart des observateurs.

NBA : Evan Fournier change enfin d’équipe pour un nouveau départ https://t.co/j5rAUCXJ0F pic.twitter.com/oXj1OLeg39 — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Pourquoi les Pistons ont-ils pris cette décision ?

Malgré ses faibles pourcentages de tir (38,2 %, dont 27,7 % à trois points depuis le début de sa carrière), Hayes a participé à 210 matches avec Detroit, dont 145 en tant que titulaire. Bon passeur, mais scoreur inefficace, il a joué un rôle crucial lors de la blessure de Cade Cunningham l’année dernière, et a conservé une place importante dans la rotation malgré son retour et l’émergence de Jaden Ivey.



L’été dernier, Killian Hayes aurait pu quitter la franchise, mais l’absence de propositions convaincantes et l’arrivée de Monty Williams sur le banc ont mis cette idée en suspens. Après l’échec des négociations pour une prolongation de contrat, Hayes a exprimé son intérêt à changer d’équipe, mais aucune n’était suffisamment intéressée pour qu’une transaction aboutisse, ce qui a conduit les Pistons à prendre cette décision radicale.

Où va-t-il rebondir ?

Killian Hayes était dans la dernière année de son contrat rookie. Son salaire de 7,4 millions de dollars peut être réclamé dans les 48 prochaines heures par une équipe intéressée, pendant la période des « waivers ». Néanmoins, tout indique qu’il deviendra agent libre. Il pourra alors signer où il le souhaite, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama étant une destination plausible.