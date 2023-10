NBA : Que faut-il attendre de Killian Hayes cette saison ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Pour sa quatrième saison, Killian Hayes (22 ans) est attendu au tournant. Titulaire pour la majorité de ses matches depuis son arrivée en NBA, le meneur franco-américain se trouve dans une situation délicate aux Detroit Pistons, à l’approche de la fin de son contrat. Dans ces circonstances, que faut-il attendre de Killian Hayes cette année ?

Trois ans après sa sélection en septième position à la draft, Killian Hayes entame la dernière saison garantie par son contrat. Après avoir été titulaire dans près de 70 % de ses 168 matches en NBA, la position du meneur au sein de la hiérarchie des Detroit Pistons reste incertaine. Le Français de 22 ans, doté d’un grand potentiel, se doit plus que jamais de réaliser un exercice pleinement abouti.

Une hausse de la production offensive

Le bilan des trois premières années de Killian Hayes en NBA est contrasté. Solide défenseur, bon créateur, il manque encore d’impact au scoring pour s’épanouir dans la ligue. La saison dernière, il affichait une moyenne de 10,3 points, mais avec une efficacité préoccupante de 37,7 % aux tirs, dont seulement 28 % à trois points. Son développement offensif est donc crucial, et il devra prouver cette année qu’il est capable de mettre la balle dans le panier.



Le défi suivant sera celui de la constance. La saison précédente, il a connu un début poussif, avant de se révéler au meilleur de sa forme pendant les mois de novembre et décembre, puis de ralentir à nouveau. Si Hayes parvient à améliorer son efficacité en attaque et à faire preuve de plus de régularité, il remplira certainement les conditions pour conserver sa place à Detroit. Sa première performance en pré-saison, avec 13 points (5/8 aux tirs), 7 passes, 5 interceptions et une belle finition près du cercle, est encourageante.

Une position précaire dans la rotation

La concurrence sera intense sur les lignes arrière des Pistons. Cade Cunningham, de retour de blessure, reprendra incontestablement sa place de meneur titulaire. Parmi Jaden Ivey, Alec Burks, Monte Morris, Marcus Sasser et Killian Hayes, tous ne pourront pas jouer. Et face à des joueurs expérimentés ou essentiels au projet de la franchise, le Français pourrait sortir de la rotation.



Ce n’est cependant pas une fatalité. Durant la pré-saison, le nouvel entraîneur Monty Williams n’a pas hésité à aligner trois arrières sur le terrain. La stature imposante de Hayes (1,96 m) lui confère la capacité de défendre sur plusieurs postes, ce qui pourrait lui permettre de trouver du temps de jeu malgré tout. « J’aime les grands extérieurs qui défendent » , a souligné Williams. « Il a une bonne compréhension du jeu, il fait les bons choix […] Il pourrait être vraiment efficace pour nous, mais il est encore tôt (pour déterminer la rotation, ndlr). Mais il a fait un très bon camp d’entraînement. »

Un transfert pour Killian Hayes ?

S’il ne parvient pas à se faire une place à Detroit, il n’est pas exclu que Killian Hayes soit transféré cette saison. Cette possibilité est régulièrement évoquée et aurait été sérieusement envisagée en interne pendant l’été. À 22 ans, le meneur a besoin d’espace pour se développer et pourrait bénéficier d’un changement de cadre.