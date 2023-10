NBA : La super-team des Phoenix Suns impressionne pour sa première

Florian Barré

Pour la première association Kevin Durant - Bradley Beal - Devin Booker à Phoenix, les observateurs étaient particulièrement attentifs. Malgré les départs de Chris Paul et Deandre Ayton, les Suns restent un prétendant sérieux au titre en fin de saison. Ainsi, contre les Detroit Pistons pour le premier match de pré-saison, la team de Frank Vogel devait d’ores et déjà montrer de son potentiel offensif.

Si un match de pré-saison NBA n’a jamais été une fin en soi, on peut souvent en tirer quelques conclusions. Et ce dimanche, la performance offensive des Suns contre les Pistons a impressionné. Le Big 3 de Phoenix - composé de Bradley Beal, Kevin Durant et Devin Booker - disputait son tout premier match. La franchise de l'Arizona l'a emporté 130 à 126 contre Detroit. Mais si les joueurs de Frank Vogel ont souffert pour obtenir cette victoire, ils ont d'abord complètement déroulé lorsque le trio magique a pris place sur le terrain.

Une attaque de feu

Durant, Beal et Booker ont, à eux trois, compilé 35 points (respectivement 12, 11 et 12) en ne passant qu'une dizaine de minutes sur le parquet. Dans le premier quart-temps, les Phoenix Suns ont marqué 46 points avec les trois hommes. 46 points… certes, mais il faut souligner également la précision au shoot. 85% des tirs ont été convertis lors des 12 premières minutes (17/20). Sacrée performance !

La défense comme principal axe de progression