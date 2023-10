NBA : Lâchés par Jordan, à quoi peuvent prétendre les Hornets cette saison ?

Florian Barré

Propriétaire des Charlotte Hornets depuis 13 ans, le sextuple champion NBA, Michael Jordan à cédé cet été la majorité de ses parts à un groupe emmené par Rick Schnall et Gable Plotkin. Une vente estimée à près de 3 milliards d'euros. Concrètement, le passage d’His Airness n’aura guère porté ses fruits sportivement et après une saison à 55 défaites, il faut réagir. Mais que doit-on espérer pour les Frelons en 2023/24 ?

Actuellement, les Charlotte Hornets ont terminé leur camp d'entraînement et vont désormais se concentrer sur les matchs de pré-saison, qui devrait commencer mardi soir à 19h30 à Miami. À quelques jours de la reprise de la saison régulière de NBA, les Hornets voguent parmi les franchises les plus faibles de la ligue sur le papier. En effet, très peu s’imaginent les Frelons atteindre un top 10 à l’Est, synonyme de play-in tournament.

Une perte « primordiale »… Une légende de la NBA critique le choix des Celtics https://t.co/AF3lGUDSud pic.twitter.com/tCc151Ea9M — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

Charlotte loin des blessures ?

Les Hornets cherchent à s’améliorer cette année avec le retour d’une grande partie de l’effectif. Il y a un an, aucune autre équipe de la NBA n'a subi autant de blessures parmi ses cinq titulaires que les Charlotte Hornets. Les Frelons ont rarement eu leur cinq de départ au complet lors de plusieurs matchs consécutifs. De ce fait, si ce groupe parvient à rester en forme sur le parquet, alors il aura sans doute une plus grande chance de décrocher une place en séries éliminatoires ou au play-in.

« L’équipe la plus talentueuse que j’ai jamais entraînée »