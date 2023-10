NBA : Malgré l’échec sur le dossier Lillard, Miami a un facteur X tout trouvé

Florian Barré

Tout au long de l’été en NBA, Tyler Herro a été envoyé à Portland dans les rumeurs de trade avec Damian Lillard. S’il évoluait dans une autre franchise que le Heat, l’arrière serait sans doute vu comme un joueur intouchable par ses dirigeants. En effet, il n’a que 23 ans, et pourtant il vient déjà d’enchainer une seconde saison consécutive avec au moins 20 points, 5 rebonds et 4 passes décisives de moyenne, le tout à près de 40% de réussite derrière l’arc. Et si c’était le moment de lui faire confiance ?

Une chose est sûre, Tyler Herro a manqué lors de la course au titre NBA du Miami Heat au printemps dernier. C’est du moins ce que dit l’entraîneur-chef, Erik Spoelstra. Mais à l'époque, ce dernier pensait qu’Herro serait trop rouillé pour être jeté dans le chaudron des playoffs dès son retour de blessure : « Nous avions besoin de lui », a déclaré Spoelstra cette semaine au camp d'entraînement de Miami. « Il nous a vraiment manqué pendant cette série éliminatoire. Je pense que nous aurions pu être incroyablement dynamiques offensivement. »

Une saison décisive

Après qu’Herro ait entendu son nom dans chaque proposition commerciale de Damian Lillard pendant l'intersaison, il est de retour et pourrait bien être le facteur X de Miami si la franchise avait une chance de reproduire une autre longue épopée en playoffs. Par ailleurs, un évaluateur de talents de la NBA affirme que la moyenne des scores de Herro devra probablement passer de 20 points à 24 points en 2023-24 pour compenser les départs en zone arrière de Gabe Vincent et Max Strus. Pour rappel, l’ancien du Kentucky, âgé de 23 ans, a remporté le trophée du sixième homme de l'année en 2022.

Spoelstra fait l’éloge de Tyler Herro