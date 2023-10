NBA : Après Lillard, les Bucks recrutent un vétéran supplémentaire

Florian Barré

C'est l'heure de la reprise en NBA, et du côté de Milwaukee, on vient de passer des derniers jours très actifs avec le transfert de Damian Lillard. Dans l'échange, les Bucks ont lâché Jrue Holiday et Grayson Allen, et il leur faut effectuer quelques ajustements supplémentaires avant d'attaquer la saison. À la recherche d’un meneur de jeu pour être la doublure de Dame, Cameron Payne est donc arrivé.

Le meneur agent libre Cameron Payne a accepté un contrat minimum d'un an avec les Milwaukee Bucks, ont déclaré des sources à Adrian Wojnarowski d' ESPN . Pour rappel, après quatre années passées chez les Suns, Payne a été renoncé par les San Antonio Spurs en septembre, lui ouvrant donc la voie pour rejoindre une franchise pouvant lui offrir un rôle plus important. Les Bucks ont transformé leur effectif mercredi en acquérant Damian Lillard des Portland Trail Blazers dans le cadre d'un échange à trois équipes impliquant également Phoenix et le complète avec la venue de l’ancien de l’Arizona. Si on l’annonçait aussi sur les tablettes du Heat, c’est donc Milwaukee, une fois de plus, qui grille la politesse aux Floridiens.

NBA : Un combattant UFC met en garde LeBron James https://t.co/ZkHyXLlz4a pic.twitter.com/FNy2RhDcrl — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Payne, remplaçant de qualité

À 29 ans, Cameron Payne a montré de très belles choses en tant que meneur suppléant de Chris Paul à Phoenix au cours des trois dernières années. Il a notamment réalisé une grosse performance (31 points) lors du sixième match des demi-finales de la Conférence Ouest 2023 contre les Denver Nuggets, et a débuté les quatre derniers matchs des séries éliminatoires pour Phoenix. Au cours d'une séquence cruciale de deux matchs consécutifs lors de la finale de la NBA 2021 des Suns, Payne a débuté à la place de CP3 , blessé, et a répondu avec une moyenne de 20 points et neuf passes décisives.

L’EFFECTIF DES BUCKS

Meneurs : D. Lillard, C. Payne, T. Washington Jr.

Arrières : P. Connaughton, M. Beasley, A. Green, A. Jackson Jr.

Ailiers : K. Middleton, M. Beauchamp, C. Livingston

Ailiers-forts : G. Antetokounmpo, J. Crowder, T. Antetokounmpo

Pivots : B. Lopez, B. Portis, R. Lopez