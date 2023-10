NBA : Le très bon bilan des Blazers malgré la perte de Lillard

Florian Barré

Après Damian Lillard tradé aux Bucks, les Portland Trail Blazers ont effectué leur deuxième échange majeur de la semaine, celui-ci envoyant récemment Jrue Holiday aux Boston Celtics. En retour, les Blazers ont reçu Robert Williams III, Malcolm Brogdon, un choix de premier tour de draft des Golden State Warriors en 2024 et un choix de premier tour des Celtics en 2029. Une opération commerciale menée à la perfection selon différents journalistes locaux avisés.

Durant l’intersaison, seule une franchise semblait être capable d’attirer Damian Lillard : le Miami Heat. Problème, les Floridiens se sont montrés trop avares en ne proposant que Tyler Herro, jugé inintéressant par les Blazers. La semaine dernière, la situation s’est décantée. En échange de Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara, les choix de premier tour de draft non protégés des Bucks en 2029 et les « swaps » non protégés en 2028 et 2030 de la franchise du Wisconsin, Portland a laissé filer Dame à Milwaukee. Suite à cela, Portland a trouvé une porte de sortie à Holiday qui ne collait pas au projet dans l’Oregon. Direction les Celtics en échange de Malcolm Brogdon (Rookie de l’année en 2017 et sixième homme de l’année la saison passée) et Robert Williams.

Les notes des insiders américains

Zach Harper de The Athletic a donné aux Blazers un A- pour l'échange, mais a spécifiquement souligné à quel point il était intéressé par l'ajustement et la polyvalence des pivots Ayton et Williams : « Un pick-and-roll avec Scoot Henderson comme initiateur, Williams comme menace verticale et Ayton dans la position du dunker pourrait être un jeu difficile à arrêter pour les adversaires tant qu'ils sont entourés de tirs extérieurs pour espacer les choses. Aucun de ces ajustements n’est parfait, mais ils sont intrigants. Cela fait partie de ce que vous souhaitez lorsqu'il s'agit d'une nouvelle reconstruction. » a souligné Harper.



De son côté, Jasmyn Wimbish de CBS Sports a donné un A aux Blazers. Elle a parlé des futurs actifs que les Blazers ont acquis dans le cadre de l'accord avec Lillard : « En tant qu'échange autonome, il s'agissait déjà d'un accord solide pour les Blazers, et si l'on prend en compte le reste de ce que Portland a obtenu en échangeant Lillard, c'est un coup de maître. Cela stocke le trésor de guerre de Portland pour l'avenir, et cela les maintient également semi-compétitifs pour le moment. »

Joe Cronin, l’homme providentiel de Portland