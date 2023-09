NBA : Fin du feuilleton Lillard, toute la vérité sur le trade du meneur All-Star

Florian Barré

C’est la très grande nouvelle de ces dernières heures en NBA : Damian Lillard est un joueur des Bucks. Alors qu’il était prédestiné à faire toute sa carrière chez les Trail Blazers, le meneur de 33 ans a demandé le 1er juillet dernier à quitter l’Oregon, en espérant rejoindre le Miami Heat. Finalement, après une flopée de rebondissements, Dame a rejoint Giannis Antetokounmpo dans le Wisconsin. Ce vendredi, le Bleacher Report raconte les dessous du trade qui a fait vibrer la ligue durant tout l’été.

« J’essaie juste de tout comprendre. Il y a beaucoup de choses à penser. Je n'ai jamais été dans cette situation auparavant. » avouait Damian Lillard au Bleacher Report après avoir reçu l’adresse de sa nouvelle destination mercredi. En réalité, le meneur n’était pas si surpris que ça compte tenu de la façon dont s’étaient déroulés les mois précédents, bien que son envie intime se dirigeait plutôt vers une autre franchise au premier abord. Depuis juillet, les Portland Trail Blazers ont refusé de s'engager avec le Miami Heat, la destination privilégiée par Lillard lorsqu'il a demandé à être échangé. « La façon dont cet été s'est déroulé dans les coulisses m'a définitivement laissé un goût amer dans la bouche. Mais cela ne change rien aux expériences incroyables que j'ai vécues avec les Trail Blazers et cette ville. Je chérirai toujours cet endroit. C'est ma maison. Je vivrai toujours ici quoi qu'il en soit . » a déclaré Lillard.

NBA : Il rejoint les Bucks d’Antetokounmpo, quel souvenir garder de Lillard à Portland ? https://t.co/TpisQp2gxD pic.twitter.com/yNO3e7e9nr — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

Un trade au Heat impossible ?

La dernière fois que Portland et Miami ont communiqué, c'était lors de la Summer League en juillet par téléphone entre le directeur général des Trail Blazers, Joe Cronin, et le vice-président des opérations de basket-ball et directeur général du Heat, Andy Elisburg. Miami espérait planifier une réunion en personne à Las Vegas pour discuter de scénarios commerciaux, mais cette réunion ne s'est jamais concrétisée. Portland a clairement fait savoir à travers les médias qu'il accepterait la meilleure offre pour Lillard et ne se limiterait pas à Miami. En retour, l'agent de Lillard, Aaron Goodwin, a fait savoir aux équipes que Lillard ne serait pas content si Portland l'échangeait contre une équipe autre que Miami. Les Trail Blazers ont alors estimé qu'ils subissaient des pressions vers ce qu'ils considéraient comme un point de départ défavorable aux négociations. La NBA est intervenue et a averti Goodwin que Lillard pourrait être « soumis à la discipline » si le camp de ce dernier continuait à perturber les offres que Portland pourrait présenter.



De son côté, le Heat affirme qu’il n’a jamais eu l'occasion légitime de négocier. Tout au long du processus, la franchise a senti que Portland laissait les émotions entraver les affaires. Le camp de Lillard pensait que c'était devenu personnel. Frustrés par le manque d'offres adaptées, des sources affirment que les Trail Blazers ont cessé toute communication avec Lillard et Goodwin début septembre. Ainsi, durant environ trois semaines, les appels et les SMS adressés aux Trail Blazers de Lillard et Goodwin sont restés sans réponse.

Pas de retour en arrière possible

C’est alors que fin août, Goodwin a suggéré à Cronin de rencontrer Lillard pour rétablir la relation au cas où son client reviendrait dans l'équipe. Cronin a accepté et ils se sont rencontrés au manoir de Lillard dans la région de Portland le 5 septembre. C'était la première fois que les deux se parlaient depuis un certain temps. À un peu moins d'un mois de l'ouverture du camp d'entraînement, les deux hommes se sont assis au domicile du joueur et la réunion a duré environ une heure. Lillard a exprimé sa déception quant à la façon dont sa situation avait été gérée, citant son engagement inébranlable envers l'organisation au fil des ans. Il s'est demandé pourquoi il n'y avait pas de dialogue avec Miami et a exprimé à quel point il serait décourageant d'être envoyé quelque part contre son gré. Lors de la réunion du 5 septembre, Cronin a déclaré que s'il était contraint de conclure un accord avec Miami, il avait bien l'intention de s'en prendre à tous les actifs susceptibles d'être attirés. Lillard savait alors qu’il était peu probable qu’il se retrouve à Miami et a ensuite déclaré que si un accord ne pouvait pas être conclu avec le Heat, il préférerait annuler sa demande d'échange et retourner chez les Trail Blazers. La réponse de Cronin au septuple All-Star a été qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Choqué, Lillard a affirmé qu'il était décourageant d'apprendre qu'il ne pouvait pas revenir et a ajouté qu'il ne voulait pas être dans un endroit où il n'était pas désiré, avant de mettre fin à la réunion.