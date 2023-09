NBA : Après le trade de Lillard, une autre star affole la ligue

Florian Barré

Dans le cadre du package commercial qui a envoyé le septuple All-Star Damian Lillard aux Milwaukee Bucks, Jrue Holiday se dirige vers les Portland Trail Blazers. Cependant, Adrian Wojnarowski, initié de la NBA, a rapporté que le meneur vétéran ne pourrait rester que brièvement dans la franchise, car l'équipe explorera les opportunités commerciales pour lui rapporter davantage d'actifs. De ce fait, un tas de franchises se met à l’oeuvre pour essayer de récupérer l’ancien Buck.

Avec une zone arrière dirigée par Anfernee Simons et le troisième choix au classement général de la dernière draft, Scoot Henderson, les Blazers sont déterminés à développer leur jeune noyau, laissant Jrue Holiday, 33 ans, sur le bord de la route. La NBA est un business, et le pauvre Jrue en a fait l'expérience mercredi... La veille, il déclarait ceci : « Je pense avoir déjà dit que j’étais un Buck pour la vie et je le dis du plus profond de mon coeur. Je ne veux jouer pour aucune autre équipe ». Vingt-quatre heures plus tard, il est transféré - en échange de Damian Lillard - à Portland, promis à l'une des dernières places du classement. C’est donc tout naturellement que l’on imagine que l’idée de quitter l'Oregon plaît également à Holiday.

Les principaux prétendants

Après près de 15 saisons en NBA, Jrue Holiday vient de terminer une année au cours de laquelle il a fait partie de l'équipe All-Star. Il a récolté en moyenne 19,3 points, 7,4 passes et 5,1 rebonds par match pour les Bucks la saison dernière et devrait susciter beaucoup d'intérêt de la part d’équipes en lice pour le titre. Dès maintenant, les Philadelphia 76ers, les Boston Celtics, le Miami Heat et les Golden State Warriors auraient manifesté leur attention afin de s’octroyer les services du meneur.

