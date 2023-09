NBA : Les Warriors de Curry accueillent une nouvelle recrue vétéran

Florian Barré

Alors que les camps d’entraînement vont bientôt débuter, les Warriors n’ont toujours que 13 joueurs avec des contrats garantis, ce qui signifie qu’ils ont toujours deux places à pourvoir. Transféré à deux reprises durant l’été puis laissé libre par Oklahoma City, Rudy Gay a convaincu Golden State de lui offrir une chance. L’ailier s’est engagé pour un an avec la franchise de Stephen Curry.

Après avoir passé ses deux dernières saisons avec les Utah Jazz, Rudy Gay a signé un contrat d'un an avec les Golden State Warriors pour la saison NBA 2023-24, selon Adrian Wojnarowski d' ESPN . L’insider précise tout de même que le joueur n’est pas assuré de faire partie du roster définitif de Steve Kerr. Il devra gagner sa place au camp d’entraînement s’il veut disputer une 18ème saison dans la Grande Ligue.

Des statistiques à la baisse

Le vétéran de 37 ans vient de terminer sa dernière campagne avec le Jazz, avec une moyenne de 5,2 points, 2,9 rebonds et 1,0 passe en 56 matchs. Bien que Rudy Gay soit en nette perte de vitesse, il offre toujours une présence précieuse et expérimentée dans une équipe avec de grandes aspirations au succès cette saison. Pour autant, ce dernier n'a pas encore atteint le sommet d'un championnat au cours de ses 18 années de carrière. Faire équipe avec Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green pourrait donc être une tentative assez sûre d'ajouter cette réalisation à son CV.

Rudy Gay correspond au projet des Warriors

Comme l’expliquait le nouveau GM, Marc Dunleavy Jr., les Warriors recherchent avant tout des joueurs polyvalents. Et pour les dernières places, ils veulent surtout des vétérans qui accepteront leurs rôles et ne poseront pas de problème. Les Dubs ont déjà fait signer Chris Paul, Dario Saric, Cory Joseph (et donc Rudy Gay). Le nom de Dwight Howard a aussi été évoqué avant que les Warriors ne décident de mettre en pause le dossier. En ce qui concerne Gay, il ne fait aucun doute que si le niveau est toujours présent, il fera partie de l’aventure. L’ancien joueur des Grizzlies, des Spurs ou des Kings peut toujours apporter de bonnes minutes en rotation sur les postes 3, 4 voire 5 et était devenu un vétéran respecté de ses coéquipiers ces dernières années. Tout sauf un joueur à problèmes.