NBA : Jordan, LeBron… Tony Parker met les choses au clair au sujet de Wembanyama

Très attendu en NBA, Victor Wembanyama devra gérer au mieux la pression pour ses débuts dans la Grande Ligue, et ce dès le 25 octobre prochain. La légende des Spurs et ancien meneur des Bleus, Tony Parker, estime que les attentes autour du phénomène sont « irréelles » et que les comparaisons ne peuvent que lui desservir dans sa quête d’expansion. Interrogé par Booska P, TP n’a pas mâché ses mots à ce sujet.

S’il ne l’a pas explicitement dit, Victor Wembanyama l’a fait comprendre. Les San Antonio Spurs ne devraient pas jouer les premiers rôles dès cette saison en NBA. En effet, Wemby a récemment avoué viser une qualification en playoffs pour 2024. Un objectif difficile mais pas irréalisable. Et pour parvenir à ses fins, il est très bien accompagné, à la fois par le mythique Gregg Popovich au sein de la franchise texane, mais aussi par plusieurs anciennes gloires des Spurs dont Tony Parker. Le récent Hall of Famer s’est d’ailleurs encore montré très élogieux à l’égard de son successeur en équipe de France.

Parker impatient de voir Wembanyama s’exprimer sur les parquets de NBA

« Victor est déterminé. On a des valeurs très similaires. Puis dans sa façon de voir les choses et cette force mentale qu’il a, je me reconnais beaucoup en lui. » a affirmé Tony Parker lors d’un entretien avec le média urbain Booska P . « Je suis très content pour lui, je sais qu’il voulait aller à San Antonio, il voulait jouer aux Spurs, et le destin a bien fait les choses. Désormais j’ai hâte de le voir commencer et de voir comment il va se débrouiller parce que les attentes sont irréelles. » Pour autant, TP émet quelques remontrances envers ceux qui usent et abusent de comparaisons insensées.

Parker calme le jeu