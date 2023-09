NBA : Avant le début de la saison, Wembanyama fait un joli geste

Florian Barré

Alors que le camp d’entraînement approche en NBA, Victor Wembanyama s’acclimate à sa nouvelle vie, à San Antonio, avant de retrouver son entraîneur Gregg Popovich. Le Français, accompagné de Manu Ginobili notamment, fait le tour de la ville pour y découvrir ses spécificités. Ce week-end, il a même été rendre visite à la fresque murale réalisée à son effigie. Un moment sympathique que les supporters texans n’oublieront pas.

Toujours très proche de son ancienne franchise, à l’instar de Tim Duncan ou Tony Parker, Manu Ginobili a passé quelques jours en compagnie de la nouvelle génération des San Antonio Spurs dont Victor Wembanyama, dans le but de leur faire découvrir certains endroits de la ville. Un moment de décontraction avant d’entrer dans le vif du sujet, le camp d’entraînement commençant dans moins de deux semaines et la NBA reprenant ses droits le 24 octobre prochain.

Wemby découvre sa fresque

Et s’il n’a pas encore joué la moindre minute dans la Grande Ligue, Wemby suscite pour autant une hype absolument dingue. On peut être sûr que son premier match sous le maillot des Spurs va remplir la salle, tandis que les audiences TV devraient également connaître un joli pic. C’est pour cela qu’il est important pour l’intérieur français de s’adapter rapidement à sa nouvelle vie. Et pour témoigner de son envie de bien faire les choses, Wembanyama s’est rendu devant sa fresque murale.

Wembanyama engrange de la confiance en dehors des parquets