NBA : Wembanyama le sait, il détient « un grand pouvoir »

Florian Barré

Drafté en première position de la Draft 2023, Victor Wembanyama vit un véritable rêve éveillé depuis plusieurs semaines. Un rêve que le phénomène français doit vivre pour lui, mais aussi pour ses nombreux fans. Dans un entretien face à la presse ce lundi, Wemby s’est confié sur la manière dont il gère le fait d’être devenu une superstar.

Muet depuis le mois de juillet, Victor Wembanyama a fait son retour dans les médias avant le début de la saison NBA. Et c’est en marge de l’avant-première du documentaire « UN1QUE », produit par Canal+ et retraçant la dernière année de l’intérieur des Spurs, que Wemby a pu répondre à quelques questions sur sa nouvelle vie. Il a notamment évoqué un passage du documentaire, où il y a beaucoup d’émotion lorsqu’il ouvre des lettres de fan avec sa maman.

Damian Lillard désigne son joueur préféré en NBA https://t.co/WbiLXOFNZg pic.twitter.com/vsWEhX4uHS — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« C’est une responsabilité »

C’est lors de ce passage qu’Élodie Wembanyama, mère de Victor, a dit à son fils : « Tu rends les gens heureux. » Et cela, le jeune joueur en prend conscience peu à peu : « C’est vraiment un grand pouvoir détenu au creux de la main. C’est pour ça que j’essaie un maximum de prendre le temps, même deux minutes, quand c’est pour un gamin au bord d’un terrain. Pour moi, c’est peut-être le millième enfant que je verrai, mais pour lui, ce sera la première et sûrement la dernière fois qu’il me verra. C’est une responsabilité. Je ne m’étais peut-être pas rendu compte de l’ampleur que ça avait pris dans ces six derniers mois peut-être, mais j’ai réalisé peu à peu aux États-Unis que c’était dément. » a-t-il lâché.

« L’univers me parle »