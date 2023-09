Damian Lillard désigne son joueur préféré en NBA

Florian Barré

De retour face à la presse à l’approche de la nouvelle saison NBA, Damian Lillard s’est livré sur de nombreux sujets, dont son avenir. Le meneur, sur le départ à Portland, a également été emmené vers des thèmes moins portés sur l’actualité. Ainsi, ce dernier a pu désigner quel était son joueur préféré dans la ligue en ce moment. Et la réponse peut s’avérer surprenante.

Il existe actuellement peu de sujets d'interview plus recherchés dans le monde de la NBA que celui avec la star des Portland Trail Blazers, Damian Lillard. Après une intersaison remplie de spéculations, les fans étaient impatients d’entendre le meneur vétéran. Bien qu'il ait brièvement couvert la situation des demandes commerciales, ne pouvant pas révéler le nom de la franchise qu’il souhaiterait rejoindre dans un avenir proche, Dame a mis en lumière certains de ses amis dans la ligue.

NBA : Wembanyama révèle la raison de sa réussite https://t.co/nqsnAfxO4U pic.twitter.com/jI7HB99zgZ — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

« Il a le plus beau jeu de l’histoire de la NBA »

Lorsqu'on lui a demandé quels étaient ses trois joueurs préférés dans l’émission It Is What It Is Show , le septuple All-Star a cité Steph Curry, Russell Westbrook et Kyrie Irving. La réponse de Lillard est intrigante, car il a préféré Irving à Curry, qui est largement considéré comme le plus grand tireur de tous les temps avec des compétences de dribble exceptionnelles, et à Westbrook, connu pour être le roi du triple-double. Il a par ailleurs expliqué ce qui rend le meneur des Dallas Mavericks si spécial à regarder et à affronter sur le terrain. « Kyrie est vraiment différent. Il a le plus beau jeu de l'histoire de la NBA. »

Un avis partagé par LeBron James