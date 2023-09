Wembanyama dévoile ses objectifs pour sa première saison en NBA

Florian Barré

L’échéance approche. Dans un peu plus d’un mois, Victor Wembanyama fera ses grands débuts en NBA. Et pour la première fois depuis sa draft, le phénomène tricolore s’est livré à la presse française avant la diffusion d’un documentaire intitulé « UN1QUE », qui retrace son passage aux Mets 92 et sa préparation à la Draft. Durant l’entretien, Wemby en a profité pour révéler ses ambitions pour sa première saison dans l’élite.

Le 25 octobre prochain, Victor Wembanyama aura le droit à un derby du Texas face aux Dallas Mavericks du Slovène Luka Doncic pour son tout premier match en NBA. Et pour célébrer les débuts qui approchent, Wemby a fait son apparition face aux journalistes français avant la sortie d’un documentaire qui sera diffusé le 8 octobre prochain (21h00) sur Canal+ et myCanal. Durant cet entretien, l’intérieur des Spurs a clairement annoncé la couleur pour cette saison.

Wemby veut jouer les playoffs

Bien conscient que pour gagner une bague il faille attendre de nombreuses années - LeBron James a patienté 9 ans, Stephen Curry 6 ans et Kevin Durant 10 ans - Wembanyama ne s’est pas lancé dans une quête impossible. En effet, l’ancien des Mets 92 affiche une ambition sérieuse mais raisonnable pour ses débuts : « Alors, pour cette première saison, ça serait une qualification en playoffs » répond-il ainsi lorsqu’on lui demande quels seraient les débuts idéals en NBA. « Pour la suite des événements, je pense que le plus beau, c’est de ne pas savoir ce qui nous attend. J’espère que ça me surprendra et que ce sera beau. »

Un défi de taille

Quoi qu’il en soit, réussir un tel objectif serait déjà une incroyable performance. Cela fait trois saisons de suite que les Spurs naviguent dans les bas-fonds du classement et ne parviennent pas à atteindre une postseason qu’ils ont côtoyée pendant 22 ans auparavant (plus longue série du sport américain à l’époque). Tête d’affiche de ces nouveaux Spurs, Wembanyama veut donc remettre la franchise texane à sa place sans plus attendre. Un défi de taille, mais alléchant !