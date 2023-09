NBA : Embiid et Harden accueillent un nouveau joueur aux 76ers

Florian Barré

Libre de tout contrat, Kelly Oubre Jr. va s’engager pour un an avec les Sixers après avoir signé la meilleure saison de sa carrière (20.2 points de moyenne). Annoncé à Dallas puis Miami, l’ancien des Hornets a enfin trouvé un point de chute. Un bon renfort pour Philadelphie qui plus est, alors qu’on ignore toujours quel sera l’avenir de James Harden.

C’était l’un des joueurs les plus suivis de la free agency cet été. Kelly Oubre Jr. a pourtant dû attendre les derniers jours avant la reprise du camp d’entraînement pour trouver chaussure à son pied. D’abord pressenti chez les Mavericks de Luka Doncic et Kyrie Irving puis avec Jimmy Butler au Heat, c’est finalement sous les couleurs de Philadelphie que le swingman de 27 ans évoluera la saison prochaine après avoir signé un contrat d’un an, selon Adrian Wojnarowski. Un choix intéressant de la part des Sixers alors que le flou règne toujours autour de leur star James Harden.

Bonne recrue pour Philadelphie ?

L’ancien Hornet sort de la meilleure saison de sa carrière après avoir tourné à 20.2 points à 43,1% aux tirs, 5.2 rebonds et 1.1 passes en 32 minutes. Capable de prendre feu dans un bon soir, il a signé les deux meilleures performances en sortie de banc dans l’histoire de Charlotte avec 39 et 37 points. Il a toutefois du mal à se débarrasser de l’étiquette d’individualiste qui lui colle à la peau et qui lui a valu de changer souvent de franchise (Washington, Phoenix, Golden State, Charlotte).

Quelle place pour Oubre Jr. dans le roster des 76ers ?