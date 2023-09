Le chef de la NBA tape du poing sur la table concernant Harden et Lillard

Florian Barré

Depuis le début de l’intersaison, un dossier affole la toile. Damian Lillard a fait savoir à tout le monde qu’il souhaitait coûte que coûte rejoindre le Miami Heat. Fin juillet, James Harden est allé dans le même sens. Pas question de rester une année de plus à Philadelphie. Mais à la mi-septembre aucune des deux superstars n’a encore bougé. Et c’est en partie à cause d’Adam Silver, le patron de la NBA.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a organisé mercredi après-midi une conférence de presse abordant de nombreux sujets impliquant la ligue. Parmi ces sujets figurent les demandes commerciales des meneurs vedettes Damian Lillard et James Harden, chacun d'eux ayant demandé à quitter leurs équipes respectives actuelles, les Portland Trail Blazers et les Philadelphia 76ers. Et une chose est sûre, Adam Silver n’a pas apprécié les faits et gestes des deux stars.

Des coups de pression vains

Durant tout l’été, Lillard et Harden ont mis la pression à leurs dirigeants pour changer de navire. Le patron de la NBA a tapé du poing sur la table face à la situation, jugeant inadmissible les douces menaces parfois proférées pour satisfaire leurs besoins. Entre autres, Dame avait clairement fait comprendre que s’il était tradé ailleurs qu’à Miami, il ferait la guerre à sa nouvelle franchise. The Beard lui, a concédé qu’il refuserait de se présenter au camp d’entraînement des 76ers si rien ne bougeait.

Les tensions enfin apaisées ?